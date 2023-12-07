لمريض الكلى.. احذر هذه العادات تؤثر على صحتك

كتبت فاطمة خليل

تعد الكلى ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ويمكن أن تتأثر صحة الكلى بعدة أشياء مثل: الجفاف، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، وهذه الأشياء يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى والصحة العامة بعدة طرق، حيث تقوم الكلى بتصفية النفايات من الدم، والتحكم في مستويات المعادن، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويمكن أن تتأثر الكلى بالجفاف بعدة طرق مختلفة نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لمريض الكلى.. عادات تؤثر على صحتك



​الإفراط في تناول المسكنات​



الاستخدام المتكرر للمسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين يؤثر على صحة الكلى بالسلب، لذا يجب تناول هذه الأدوية حسب رأى الطبيب.

​ قلة شرب الماء

قلة شرب الماء يسبب الجفاف ويؤدي إلى إجهاد الكلى، لذا يجب شرب الماء على الأقل 8 أكواب يومياًَ، حتى تعمل الكلى على أفضل وجه، لأن قلة شرب الماء يؤدى لقلة التبول وتركيز البول مما يسبب حصوات الكلى.

جرعة زائدة من الملح​



ارتفاع كمية الملح التى تتناولها فى طعامك يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم،مما يزيد من خطر أمراض الكلى، مع الحفاظ على ضغط دم صحي.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ضبط معدلات ضغط الدم والسكري



ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تأثير سلبي على صحة الكلى، لذا يجب تنظيم ضغط الدم بتناول الأدوية وتعديل نمط الحياة، كما أن مرض السكري غير المنضبط يؤدى أيضاً إلى مشاكل فى الكلى.

التدخين

التدخين يؤثر على الكلى أيضاً، أمراض الكلى أكثر شيوعا بين المدخنين، كما أنه يتعارض مع الأدوية التى يتناولها مرضى الكلى.

احتباس في البول



احتباس البول لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى وتمدد المثانة وإضعافها والتهابات المسالك البولية. من المهم جدًا التصرف سريعًا بناءً على إشارات التبول لجسمك.