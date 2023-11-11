ماتستغناش عنها.. فواكه مفيدة لمرضى الكلى والمسالك البولية

كتبت نهير عبد النبى

-الفراولة: تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار والتأكسد، كما انها تحتوي على خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات التي تعزز الصحة الجيدة بشكل عام، والكلى بشكل خاص. -التوت البري: محمل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو عدوى المسالك البولية. -توت: يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على 114 جرامًا من البوتاسيوم و18 ملليجرامًا من الفوسفور، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تسمى الأنثوسيانيدين، والتي تقلل الالتهاب وتعزز صحة الكلى والكلى. -التفاح: تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 195 مليجرامًا من البوتاسيوم و20 مليجرامًا من وقد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمحتوى العالي من الألياف على تحسين وظائف الكلى. -العنب: يحتوي كوب واحد من العنب على 288 مليجراماً من البوتاسيوم و30 مليجراماً من الفوسفور تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأخرى يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الكلى ، إذا كنت تعاني من مرض الكلى، فقد يكون من المفيد تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه في نظامك الغذائي طالما أنها لا تحتوي على كميات زائدة من البوتاسيوم والفوسفور، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن أبرز الفوائد الصحية لمرضى الكلى هي:تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار والتأكسد، كما انها تحتوي على خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات التي تعزز الصحة الجيدة بشكل عام، والكلى بشكل خاص.محمل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو عدوى المسالك البولية.يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على 114 جرامًا من البوتاسيوم و18 ملليجرامًا من الفوسفور، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تسمى الأنثوسيانيدين، والتي تقلل الالتهاب وتعزز صحة الكلى والكلى.تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 195 مليجرامًا من البوتاسيوم و20 مليجرامًا من وقد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمحتوى العالي من الألياف على تحسين وظائف الكلى.يحتوي كوب واحد من العنب على 288 مليجراماً من البوتاسيوم و30 مليجراماً من الفوسفور

وهو مصدر جيد للفيتامينات C وK ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الفيتامينات بأمراض الكلى.