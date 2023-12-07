توزيع كميات من السكر على المواطنين بمدينة عبيد بالدقهلية بسعر 27 للكيلو

قام اليوم المحاسب متولى عبدالعال رئيس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، وموسى الديب مدير إدارة التموين بالمركز، وإيمان حامد مدير الرقابه التجارية، بتوزيع 7 أطنان سكر بسعر الكيلو 27 بخصم يصل إلى 50% بعدد من محلات بيع الجملة، لسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة،عن مثيلاتها بالمحلات الأخرى للتخفيف العبء عن كاهل أهالينا بالمدينة والوحدات القروية الثلاث.

وخلال ذلك قام رئيس المركز ومرافقوه بتوزيع 7 أطنان سكر موزعة على 10 محلات 4 منها ببنى عبيد و1 فى قرية الصلاحات، و1 بكفر الصلاحات، و1 بميت فارس، و1 بميت سويد، و1 بقرية أبو المعاطى الباز، و1 باليوسفيه الذى تم اختيارها للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار.

من جانبه وجه رئيس المركز بعمل حملات تموينية بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والتموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للمرور والتفتيش على الأسواق ومحلات البقاله والسوبر ماركت والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضه للبيع أمام المواطنين وعدم المغالاة فى الأسعار وعمل قائمه بالأسعار ووضعها أمام المواطنين.