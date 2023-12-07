اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:28 م
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"التموين" تعلن استمرار زيادة ضخ السكر ومد المجمعات الاستهلاكية بالكميات المطلوبة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:00 م
"التموين" تعلن استمرار زيادة ضخ السكر ومد المجمعات الاستهلاكية بالكميات المطلوبة السكر -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار زيادة ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمتابعة عمليات ضخ السكر ومد أي مجمع استهلاكية بالكميات المطلوبة وفقا للاحتياجات المطلوبة.
 
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه شركات بنجر السكر التابعة لـ وزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
 
على جانب آخر يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية فى الأسواق للتصدى لأى مخالفات يحاول البعض انتهاجها أو محاولات البيع بأزيد من السعر الرسمى، حيث تجوب سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز الأسواق ومتابعة المحلات التجارية والتأكد من مدى التزامها ببيع المنتجات الغذائية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.






وزارة التموين

مخزون السكر

اسعار السكر

منافذ بيع السكر

اسعار السكر بالأسواق

الدكتور على المصيلحى

وزير التموين والتجارة الداخلية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

شركات بنجر السكر

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

زيادة ضخ السكر

السكر فى المجمعات الاستهلاكية

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