أخبار مصر.. التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها

غلق كلى بحارة البطىء بطريق الواحات بالاتجاه القادم من أكتوبر اتجاه طريق الفيوم
البرلمان الدنماركى يقر مشروع قانون يجرم حرق المصحف الشريفأقر البرلمان الدنماركى مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم فى الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات فى الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية، بحسب الأسوشيتد برس.
غلق كلى أسفل كوبرى 8 بطريق الواحات.. اعرف التحويلات المروريةعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبرى (8) أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى.
التموين: إضافة 2 كيلو سكر لبطاقة التموين بسعر 27 جنيها
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
سفير فلسطين بالقاهرة للفلسطينيين: لستم وحدكم هناك 105 ملايين مصرى معكم
قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن أكثر من نصف الحكومة الفلسطينية هم خريجى الجامعات المصرية، وهناك أكثر من 13 ألف طالب يتلقون تعليمهم فى الجامعات المصرية، مقدما الشكر للشعب المصرى بجميع فئاته وشرائحة، ومؤكدا أن الإعلاميين حملة رسائل الحق وهم يخوضون المعركة بجانب الشعب الفلسطينى.
محافظة الجيزة تعلن غلق كلى أسفل الكوبرى بطريق الواحات لمدة يومين
أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى (8) الكائن تحديدًا أعلى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
شبورة غدا وطقس لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .
الحكومة تصدر اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبيةنشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: مرشحنا أعاد لمصر مكانتهاقال النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثل حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، إن برنامج الرئيس السيسى قائم على رؤية شاملة للرئيس بدأناها بالفعل منذ عام 2014، رؤية ترتكز على محددات الأمن القومى المصرى وإعادة بناء الدولة المصرية ومؤسساتها.
رئيس الوزراء يتفقدُ المتحف المصرى الكبير لمتابعة تطورات الأعمال ويلتقى عددا من السائحين
وزيرة التضامن: بطاقات انتخابية بلغة "برايل"لتيسير مشاركة ذوى الإعاقة البصريةأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ35.173 مليار دولار نهاية نوفمبرقال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
انتخابات الرئاسة 2024.. الصمت الانتخابى يبدأ بعد 12 منتصف الليلبحلول الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الخميس، يبدأ الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.
التعليم العالى تعلن قائمة سوداء للكيانات الوهمية على موقع الوزارة الرسميفي إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، تم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.
وزارة التعليم توجه بمراعاة المستويات المعرفية للطلاب بامتحانات الترم الأولوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن تراعى أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف لنقل والشهادة الإعدادية المستويات المعرفية المختلفة للطلاب وأن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية إضافة إلى تدرج أسئلة الامتحان من السهل إلى الأصعب وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية.
مجلس الشيوخ الروسى: إجراء الانتخابات الرئاسية 17 مارس 2024
أعلن مجلس الشيوخ الروسي، عن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 17 مارس 2024، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
الرئيس السيسى يصل الكلية الحربية لمشاهدة اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكريةوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.
أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها للجرامتشهد أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، استقرارا ملحوظا عند 2780 جنيها للجرام، عقب تراجعات ملحوظة فى الأيام الثلاثة الماضية دون 2800 جنيها للجرام من العيار الرئيسى 21، فى المقابل سجل السعر العالمى للذهب تراجع من أعلى قمة تاريخيه له مطلع هذا الأسبوع.
قسم التعبئة فى الجيش الإسرائيلى يرفع حظر السفر للخارج عن الجنودرفع قسم التعبئة في الجيش الإسرائيلى، الأربعاء، حظر السفر على الجنود، حيث سمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد.
موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام بدلاً من الأحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة