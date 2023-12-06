اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 06:04 م
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حصاد الوزارات.. الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التنمية المحلية: 113 مليون جنيه استثمارات لمشروعات تطوير المواقع الأثرية
 
وزارة الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى
 
وزيرة التخطيط تستعرض موقف المقرات الحكومية التى تم إخلاؤها
 
السكة الحديد تعدل بعض مواعيد قطارات خط القاهرة / الأقصر والواسطى / الفيوم
 
الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة
 
وزيرة التضامن: تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات بالمدارس والجامعات
 

 







حصاد الوزارات

التنميه المحليه

وزاره الصحه

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