حصاد الوزارات.. الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التنمية المحلية: 113 مليون جنيه استثمارات لمشروعات تطوير المواقع الأثرية
وزارة الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى
وزيرة التخطيط تستعرض موقف المقرات الحكومية التى تم إخلاؤها
السكة الحديد تعدل بعض مواعيد قطارات خط القاهرة / الأقصر والواسطى / الفيوم
الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة
وزيرة التضامن: تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات بالمدارس والجامعات
التضامن تشارك بمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28
وزارة التضامن تعلن الكشف عن سرطان عنق الرحم للسيدات مجانا بالأقصر وأسوان
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