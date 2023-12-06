وزير التعليم العالى يناقش خطة العمل المستقبلية لبنك المعرفة المصرى

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة إماراتية، لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصرى، بحضور د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، ود. محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصرى، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

فى بداية الاجتماع، ثمن د. أيمن عاشور جهود بنك المعرفة المصرى فى توفير الكم الهائل من المعرفة فى مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، مؤكدًا أن بنك المعرفة المصرى أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث فى مصر، حيث ساعد فى تحسين فرص التعليم للمصريين من جميع الخلفيات، وتعزيز البحث العلمى فى البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا ببنك المعرفة المصرى، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية، التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة فى مجال التعليم والبحث العلمى، والتى تستهدف بناء مجتمع مصرى مُبتكر ومُنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

واستعرض الاجتماع، إنجازات بنك المعرفة منذ إطلاقه فى عام 2016، بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، حيث حقق بنك المعرفة العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات ومنها تقديم الخدمات المُتخصصة والتعليم الاحترافى لعدد من الكليات، مثل (كليات الطب، والهندسة، والصيدلة)، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهنى، ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، كما أنه فى عام 2022، زاد المحتوى العلمى والمُستخدمين ليصل عدد المُستندات إلى 22 مليون مستند علمى تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصرى، كما وصلت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله، ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصرى ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتى تشمل مجالات العمل المشتركة فى البرامج المتعددة التى يعدها بنك المعرفة المصرى للجامعات المصرية والمراكز البحثية، ومنها برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين والشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وبرامج التصنيف الدولى للجامعات ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، وتدريب الباحثين المصريين على النشر الدولى، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز فى التدريس فى التخصصات المختلفة.

واتفق الجانبان على وضع خريطة طريق لتحقيق أهداف الوزارة فى جعل بنك المعرفة المصرى منصة رائدة للتعليم والبحث العلمى على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية؛ لتحقيق منافسة مشروعة مع دول العالم المتقدمة.

ومن جانبه، أكد كمران روبيرت على التزام الشركة بتقديم كافة أوجه الدعم لبنك المعرفة المصرى باعتباره منصة مهمة فى مجال التعليم والبحث العلمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات التى تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافه فى توفير فرص التعلم وتحسين جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي.

وفى ختام اللقاء، أكد د. أيمن عاشور أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز السياسات والخطط اللازمة تطوير بنك المعرفة المصرى، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمى فى مصر، وتعزيز مكانتها العلمية، بما يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

حضر الاجتماع من بنك المعرفة المصرى، علا لورانس ُمستشار بنك المعرفة المصرى، محمود داوود مستشار التدريب، محمود عبدالعظيم مستشار التسويق.