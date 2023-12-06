الزراعة تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوى الجيدة

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة البحيرة وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى.

أكد الوزير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وتم أثناء المرور توعيه المزارعين وتعريفهم أن سعر الضمان 1600 جنية للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

كما تم المرور على الزراعات الشتوية الأخرى الفول البلدى و بنجر السكر ومتابعه التعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها واجب وطنى.