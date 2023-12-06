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وزارة الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:26 م
وزارة الصحة توجه نصائح حول الفاكهة والخضراوات ذات اللون الأصفر والبرتقالى فاكهة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة إلى المواطنين حول الخضر والفاكهه ذات اللون الأصفر أو البرتقالى حيث قالت أن الفاكهة والخضروات الصفراء أو البرتقالية تحافظ على صحة الأغشية المخاطية وصحة العيون .

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتناولها وذلك حرصا على الصحة وتعزيز المناعة  فى مواجهة الفيروسات التنفسية.

وأشار الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة إلى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية فى توفير الحماية من عدة سلالات لفيروسات الإنفلونزا، علما بأنه يتم مراجعته سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تقرر السلالات التى يجب أن تتواجد فى اللقاح سنويا ومن الوارد أن يتغير اللقاح كل عام عن الذى يسبقه وفقا لتحورات الفيروسات التى يتم رصدها، حتى يتم تصنيع اللقاح بخصائص ومكونات محددة تضمن الوقاية من الفيروسات التى تسبب الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

وأضاف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا آمن ولا يمكن أن يصيب بالمرض: إذا شعر الشخص الذى تم تطعيمه بألم أو حمى بسيطة فذلك رد فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح ولا يستمر إلا يومين بحد أقصى






الصحة

الفاكهه والخضروات

اللون الاصفر

اللون البرتقالى




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