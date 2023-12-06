وزارة التضامن تعلن الكشف عن سرطان عنق الرحم للسيدات مجانا بالأقصر وأسوان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرار تنفيذ حملة رحلة " الألف كيلو متر" بمحافظات الصعيد، حيث وصلت إلى محافظتى الأقصر وأسوان وانطلقت المراكب الشرعية لتجوب نهر النيل إيذانًا ببدء فعاليات الحملة بالأقصر حاملة شعارات "اسبقى بخطوة" و2 كفاية ورحلة الألف كيلو متر، كما واكب ذلك انطلاق تدريبات 380 رائدة اجتماعية بالمحافظة لتوعية السيدات بأخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه، وكذلك على الصحة الإنجابية وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وأوضح محمد حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر أنه يوجد داخل المحافظة 9 عيادات "2 كفاية" تابعة للوزارة تعمل فى مجال الحد من الزيادة السكانية والتباعد بين الولادات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا تقدم خدماتها منذ 2019، وستقوم أيضا من خلال الحملة بتقديم خدمة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وأنه من المقرر افتتاح 3 عيادات جديدة تحت عنوان (اسبقى بخطوة) ضمن فعاليات الحملة تعمل جنبا إلى جنب مع عيادات 2 كفاية لتقديم خدمات حملة الـ1000 كيلو متر للكشف المبكر عن سرطان عنق للحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ومزودة بمنظار سرطان عنق الرحم للكشف بالمجان واستقبال السيدات.

وأشار إلى دور 380 رائدة اجتماعية المنتشرات بجميع قرى المحافظة لعمل ندوات توعية، حيث يستهدفن فى المقام الأول أسر تكافل وكرامة، بالإضافة إلى باقى الأسر وتوفير الكشف والخدمات بالمجان كما تم افتتاح 3 عيادات (اسبقى بخطوة) للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتدريب 460 رائدة اجتماعية على التوعية بالمرض وطرق الاكتشاف المبكر.

ومن جانبه أوضح أحمد يونس منسق عام مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع 2 كفاية هو الشريك الأساسى مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم لتدشين رحلة الألف كيلو متر التى يتم ضمن فعالياتها افتتاح 50 عيادة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وطرق الوقاية منه، وتعمل تلك العيادات جنبًا إلى جنب مع عيادات 2 كفاية لخدمة كافة طبقات المجتمع خاصة الأسر الأولى بالرعاية للتوعية بالصحة الإنجابية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات إلى جانب الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

وتستهدف حملة رحلة "الألف كيلو متر" ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث يتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعى الطبى لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات فى مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثانى من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبى الخاص بعيادات "الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم " التى تم تجهيزها فى محافظات الحملة، حيث يتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل فى التمكين الاقتصادي.