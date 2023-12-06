الهيئة الوطنية تعلن نقل القضاة المشرفين على الانتخابات إلى لجانهم باكرا

كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 باكر فقا للمسافات بقطار الركوب لتوصيلهم للجان.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الهيئة وذلك للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية أن غرفة عمليات الهيئة ستكون منعقدة بشكل مستمر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.