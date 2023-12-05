خنازير وحشية تستعد لغزو ولايات كندية وأمريكية.. اعرف القصة

كتب خالد إبراهيم

تستعد ولايات شمال الولايات المتحدة لغزو "الخنازير الخارقة" شديدة الذكاء والقابلة للتكيف والتى تهدد بالامتداد عبر الحدود من كندا، حيث كانت الخنازير الوحشية بمثابة لعنة على النباتات والحيوانات فى أمريكا الشمالية لسنوات عديدة حتى الآن، ولكن هناك سلالة جديدة من "الخنازير الخارقة" تهدد بنقل المشاكل التى تسببها إلى مستوى جديد تماما.

وبسبب تهجين الخنازير المحلية مع الخنازير البرية، فإن هذه الخنازير تجمع بين مهارات البقاء على قيد الحياة للخنازير الأوراسى البرية مع حجم الخنازير المحلية وخصوبتها العالية، وهو مزيج يبدو أنه من المستحيل السيطرة عليه، فهى ليست فقط قادرة على البقاء على قيد الحياة فى المناخات الباردة من خلال حفر الأنفاق تحت الثلوج، ولكنها أيضًا تدمر المحاصيل، وتتغذى على الحيوانات من جميع الأحجام، من طائر السمان والديوك الرومية البرية إلى الغزلان والأيائل، وتنشر أمراضًا فتاكة مثل أنفلونزا الخنازير الأفريقية وسلالات الأنفلونزا، التى يمكن أن تؤثر على البشر، وفقا لـ oddity central.

ويصف رايان بروك، الأستاذ فى جامعة ساسكاتشوان وأحد الخبراء الكنديين الرائدين فى مشكلة الخنازير الوحشية، الخنازير الخارقة بأنها "الحيوان الأكثر عدوانية على الكوكب" و"حطام القطار البيئى"، كونهم يتكاثرون بمعدل يجعل من الصعب للغاية السيطرة عليهم، ويمكنهم البقاء على قيد الحياة فى أقسى الظروف بفضل القدرة الفطرية على التكيف مع أى موقف تقريبا.

على الرغم من إدخال الخنازير إلى أمريكا الشمالية فى القرن السادس عشر، إلا أن مشكلة الخنازير الفائقة فى كندا بدأت خلال الثمانينيات، عندما بدأت البلاد فى تشجيع المزارعين على تربية الخنازير البرية، ومع ذلك، عندما انهار السوق فى عام 2001، قام العديد من هؤلاء المزارعين ببساطة بقطع أسوارهم وأطلقوا الخنازير فى البرية بسبب الإحباط، ولسوء الحظ، كانت بعض هذه العينات هجينة من الخنازير البرية والخنازير المحلية، حيث جمعوا بين أفضل الصفات لكلا النوعين، مما جعلهم يشكلون تهديدًا أكبر.



الخنازير الوحشية

حجم هذه الخنازير يمكن أن يصل إلى 300 كجم، وهو ما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة فى درجات حرارة منخفضة تصل إلى -50 درجة مئوية.

قال البروفيسور بروك: جميع الخبراء فى ذلك الوقت قالوا: لا داعى للقلق، إذا هرب خنزير برى أو خنزير برى من مزرعة، فمن المستحيل أن ينجو من شتاء غرب كندا.. سوف يتجمد حتى الموت"، ولكن اتضح أن الخنازير الكبيرة قادرة على البقاء على قيد الحياة في هذا المناخ".

على ما يبدو، تستخدم الخنازير الخارقة أنيابها للحفر لعمق يصل إلى مترين تحت الثلج، حيث تقوم بإنشاء كهوف ثلجية مريحة وتعزلها بالأعشاب، والتى تعتبر دافئة جدًا من الداخل لدرجة أن إحدى الطرق التى نستخدمها للعثور على هذه الخنازير هى الطيران أولًا فى الصباح عندما يكون الجو باردًا جدًا، وأكثر برودة من -30 درجة، وسنرى البخار يتدفق من الأعلى.

الخنازير الفائقة ليست فقط شديدة المقاومة لدرجات الحرارة القصوى ولكنها أيضًا ذكية بما يكفى لتجنب الصيادين من البشر، لقد جعل الصيد فى الواقع السيطرة على الحيوانات الوحشية أكثر صعوبة، لأنه يجعلها ليلية، ولا تخرج إلا عندما يكون التهديد بإطلاق النار أقل بكثير.

قال رايان بروك: "إنهم أذكياء بشكل لا يصدق.. مراوغة للغاية، وعندما يكون هناك أى ضغط عليها، خاصة إذا بدأ الناس فى اصطيادها، فإنها تصبح ليلية تمامًا تقريبًا، وتصبح مراوغة للغاية - تختبئ فى غطاء غابات كثيف، وتختفى فى الأراضى الرطبة ويمكن أن يتم صيدها، فمن الصعب جدًا تحديد موقعها"

تتكاثر الخنازير الخارقة بسرعة كبيرة، يمكن أن يكون لدى الخنازير 6 خنازير صغيرة فى القمامة وتربى فضلاتين فى السنة، وهذا يعنى أن السلطات والصيادين يمكنهم قتل 65% أو أكثر من سكانهم كل عام، وستظل أعدادهم فى ازدياد، فتخلت بعض الولايات الكندية عن فكرة القضاء على الخنازير الخارقة تماما، وركزت بدلا من ذلك على احتوائها، فى حين تستعد الولايات الأمريكية المتاخمة لكندا لغزو وشيك.