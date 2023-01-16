الخنازير البرية تحتل إيطاليا وتسبب خسائر تصل إلى 120 مليون يورو للزراعة

كتبت ـ فاطمة شوقى

تسببت الخنازير البرية فى حالة من الجدل فى إيطاليا بعد أن زاد عددها بشكل ملحوظ فى البلاد، وصدر تقرير عن المعهد العالي لحماية البيئة والبحوث (Ispra)، أكد أن هذه الحيوانات تسببت فى خسائر وصلت إلى 120 مليون يورو لقطاع الزراعة الإيطالية ، خلال 7 سنوات .

وأشارت مجلة "ايطاليا فورتونا"، إلى أن متوسط الخسائر ​​السنوي للأضرار التي تسببت بها هذه الحيوانات بين عامي 2015 و 2021 قدر بنحو 17 مليون يورو، وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة مسح تم إجراؤه بدعم من وزارتي البيئة والزراعة فى إيطاليا، أن المناطق الأكثر تضررا كانت وسط أبروتسو وشمال غرب بيدمونت ، بخسائر بلغت 18 و17 مليون يورو، على التوالى.

كما عانى المزارعون في توسكانا ولازيو فى وسط إيطاليا، وكذلك المزارعون في كامبانيا ، في الجنوب ، من أضرار جسيمة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو.

ولفتت المجلة، إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيطاليا لديها حاليا نحو مليوني خنزير بري ، في حين أن المتوسط ​​السنوي لعدد العينات المذبوحة يبلغ نحو 300 ألف.

كما أشار وزير الزراعة ، فرانشيسكو لولوبريجيدا ، مؤخرًا إلى أنه "قبل 30 عامًا ، كانت بعض الأنواع على وشك الانقراض، ولكنها اليوم أصبحت بكثرة"، مضيفا أنه "يجب أن نواجه المشكلة بالبراجماتية وبدون أيديولوجيات ، الأمر الذي جعل الأنشطة الفاضلة مثل تربية المواشي والزراعة مستحيلة".

ومن ناحية أخرى، يخطط التشريع الجديد، الذي روج له حزب الأخوة الإيطاليين اليميني المتطرف، لتوسيع نطاق قتل الحيوانات البرية حتى في المناطق الحضرية، من خلال خطة خمسية لإدارة واحتواء الحياة البرية "، الأمر الذي يثير قلق المنظمات البيئيين.

ويجيز هذا الاقتراح قتل الحيوانات البرية بهدف حماية حركة السيارات في المناطق المحمية بينها المدن.

أعربت مجموعات إيطالية تدافع عن حقوق الحيوان عن غضبها، عقب موافقة النواب الإيطاليين على خطة تتيح الصيد في المدن للحد من انتشار الخنازير البرية المتجولة في مدن بينها روما.