الصحة العالمية: البريطانى المصاب بأنفلونزا الخنازير نتيجة سلالة متغيرة للفيروس

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها إنه في 25 نوفمبر 2023، أبلغت جهة الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية (IHR NFP) في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية منظمة الصحة العالمية (WHO) عن حالة بشرية لأنفلونزا الخنازير A(H1N2) ) وهى عدوى فيروسية.

وقالت المنظمة ، أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير A(H1N2)v في المملكة المتحدة. وقد تم اكتشاف إصابات بشرية بفيروسات أنفلونزا الخنازير بشكل متقطع في الماضي في بلدان في الأمريكتين وآسيا وأستراليا وأوروبا، عندما يصاب الإنسان بفيروس أنفلونزا الخنازير، يشار إلى الفيروس على أنه فيروس متغير (أو "v")، تنجم معظم الحالات البشرية عن التعرض لفيروسات أنفلونزا الخنازير من خلال الاتصال المباشر مع الخنازير المصابة أو البيئات الملوثة. وتشير الدلائل الحالية إلى أن فيروسات أنفلونزا الخنازير ذات المنشأ الأصلي لها قدرة محدودة على الانتقال المستدام بين البشر.

تم تحديد هذه الحالة كجزء من المراقبة الروتينية لأمراض الجهاز التنفسي. ويجري التحقيق في مصدر العدوى لهذه الحالة، ويجري تتبع المخالطين، وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة أخرى مرتبطة بهذا الحدث، وتجري منظمة الصحة العالمية اتصالات مع السلطات الوطنية لمراقبة الوضع عن كثب. وتجري تحقيقات مستمرة لتحديد مصدر العدوى وتحديد مخاطر فيروس الأنفلونزا المتغير هذا.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروسات أنفلونزا الخنازير عبر البشر أو انتشارها على مستوى المجتمع المحلي بين البشر هو خطر منخفض. ومع ذلك، ونظرًا لاستمرار اكتشاف هذه الفيروسات في قطعان الخنازير في جميع أنحاء العالم، فمن المتوقع حدوث المزيد من الحالات البشرية بعد الاتصال المباشر أو غير المباشر بالخنازير المصابة. وتشير الأدلة الحالية إلى أن هذه الفيروسات لم تكتسب القدرة على استمرار انتقال العدوى بين البشر. ونظراً للطبيعة المتطورة باستمرار لفيروسات الأنفلونزا، تواصل منظمة الصحة العالمية التأكيد على أهمية المراقبة العالمية للكشف عن التغيرات الفيروسية والوبائية والسريرية المرتبطة بفيروسات الأنفلونزا المنتشرة التي قد تؤثر على صحة الإنسان (أو الحيوان) وتقاسم الفيروسات في الوقت المناسب لتقييم المخاطر.

وأوضحت أنه في 25 نوفمبر 2023، وبموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية عن حالة إصابة بشرية بالعدوى بفيروس الأنفلونزا A(H1N2)v، بظهور أعراض خفيفة في 5 نوفمبر؛ وتم جمع عينة من الجهاز التنفسي وتحليلها بشكل إضافي كجزء من البرنامج الوطني للترصد الروتيني للأنفلونزا. في 13 نوفمبر، تم إرسال العينة إلى مختبرات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) وتم اختبارها إيجابيًا في 23 نوفمبر لفيروس الأنفلونزا ، وتم تمييز العينة أيضًا بتسلسل الجينوم الكامل وكانت النتائج متاحة في نفس التاريخ. في 25 نوفمبر، تم إجراء اختبار RT-PCR للمتابعة وكانت نتيجة اختباره سلبية للأنفلونزا. وقد تم الآن شفاء الحالة بالكامل.

وأشارت التحليلات المعملية الإضافية التي أجريت في المركز العالمي للأنفلونزا في معهد فرانسيس كريك (أحد المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية) والمختبر المرجعي لأنفلونزا الطيور والخنازير التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان في وكالة صحة الحيوان والنبات، إلى أن هذه الأنفلونزا A ( ينتمي فيروس H1N2)v إلى الفرع الوراثي لفيروس أنفلونزا الخنازير 1B.1.1. تم اكتشاف فيروسات A(H1N2) مماثلة من هذا الفرع الوراثي سابقًا في الخنازير في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف فيروس من هذا الفرع الوراثي للخنازير في إنسان في المملكة المتحدة.

ووفقاً للتحقيقات الجارية، تقع مزارع الخنازير على بعد أميال قليلة من مكان إقامة الحالة؛ ومع ذلك، لم تُبلغ الحالة عن أي تعرض مباشر للخنازير أو الحيوانات الأليفة أو المزارع. ويجري حاليًا التحقيق في مصدر العدوى ويستمر تتبع المخالطين.

فيروسات الأنفلونزا A متوطنة في الخنازير في معظم مناطق العالم. عندما يتم اكتشاف فيروس الأنفلونزا الذي ينتشر عادة في الخنازير لدى شخص ما، يطلق عليه اسم "فيروس الأنفلونزا المتغير". A(H1N1) وA(H1N2) وA(H3N2) هي أنواع فرعية رئيسية من فيروسات الأنفلونزا المنتشرة بين الخنازير وتصيب البشر أحيانًا.

تم الإبلاغ عن حالات عدوى بشرية متفرقة بفيروسات أنفلونزا الخنازير منذ أواخر الخمسينيات، وعادةً ما يحدث ذلك بعد التعرض المباشر أو غير المباشر للخنازير أو البيئات الملوثة.

منذ عام 2018، تم الكشف عن حالات متفرقة من الأنفلونزا A(H1N2)v بين البشر في بلدان أخرى في أوروبا (النمسا والدانمرك وفرنسا وهولندا)، والأمريكتين (البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية)، وآسيا (الصين). وفي أستراليا. تم الحصول على العدوى لدى البشر في المقام الأول.