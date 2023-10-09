مقاطعة أورينتال ميندورو بالفلبين تسجل حالات إصابة بحمى الخنازير لأول مرة

وقال دولور - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن حالات الإصابة بمرض حمى الخنازير الإفريقية تم تسجيلها في قريتي "دانجاي" و"باجومبايان" في منطقة "روكساس".

كما أمر دولور بإجراء اختبارات في خمس قرى أخرى في منطقة "روكساس" للكشف عن حالات الإصابة، وكذلك في قرية واحدة في بلدة "مانسالاي" التي أبلغت عن حالات يشتبه في إصابتها بالمرض ذاته.

يشار إلى أن مرض حمى الخنازير الإفريقية غير ضار للبشر لكنه يؤدي إلى نفوق الخنازير، ما قد يسفر عن خسائر مالية للمزارعين، ويعود جذوره إلى إفريقيا قبل انتشاره في أوروبا وآسيا، ما أسفر عن نفوق مئات الملايين من الخنازير بأنحاء العالم.