صحيفة إيطالية: الخنازير البرية تغزو شوارع كالابريا وسط مطالب بذبحها

فاطمة شوقى

آثار تجول قطيع من الخنازير البرية فى شوارع كالابريا الإيطالية حالة من الجدل، فى ظل استمرار المطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تجول الخنازير فى الشوارع لتسببها فى حالة من الفوضى، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة الخنازير البرية في إيطاليا لم تنته بعد، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من وجودها في المدن، حيث ظهر مشهد جديد من تجول الخنازير البرية في الشوارع، وبقيت الخنازير البرية - حوالي 20 في المجموع - في ضواحي المدينة ولم تدخل أى مبانى، على الرغم من أنها شوهدت تحيط بمنازل مبنية بجوار الحقل.

وطالب مستشار البيئة، جورجيو أركورى، السلطات الإقليمية باتخاذ "إجراءات مناسبة لمعالجة هذه الظاهرة"، والتي ربما تتضمن ذبح الحيوانات.

واجهت إيطاليا مشكلة لبعض الوقت مع الخنازير البرية التي استولت على بلداتها ومدنها فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية ومجموعة كولديريتي الزراعية الوطنية الإيطالية بأنه "غزو واسع النطاق".

في العام الماضى، استولت الخنازير البرية على روما ، حيث تم تصويرها في مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تقترب من الناس، وتأكل بقايا الطعام بالقرب من صناديق القمامة، وتظهر بشكل عام غير منزعجة من شوارع العاصمة الإيطالية المزدحمة والمزدحمة.

وأعربت السلطات عن قلقها إزاء العدد المتزايد للخنازير البرية في المدن الإيطالية ، مستشهدة بخطر انتشار الحيوانات لإنفلونزا الخنازير أو مهاجمة السكان. ومع ذلك ، فإن مقاربته القوية للمشكلة - قتل الخنازير البرية - قسم المجتمع.

في ديسمبر من العام الماضي ، أمرت حكومة جيورجيا ميلوني بتضحية الخنازير البرية في روما - والتي اعترضت بشدة من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان - والتي سمحت للصيادين باستخدام الأقواس والسهام لقتل الخنازير البرية وأكلها. كان صيد هذه الحيوانات مسموحًا به بشكل استثنائي حتى في المناطق التي يُحظر فيها عادة ، مثل المناطق الحضرية والمحمية.

اتخذ العديد من القادة المحليين موقفًا متشددًا بالمثل، بما في ذلك عمدة كاتانزارو نيكولا فيوريتا ، الذي أمر الشهر الماضي بذبح 30 من الخنازير البرية التي كانت تجوب حديقة المدينة.