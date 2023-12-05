حصاد الوزارات.. وزير التموين: زيادة ضخ معدلات السكر بالمجمعات بأكثر من 30٪؜

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التموين: زيادة ضخ معدلات السكر بالمجمعات بنسبة تتجاوز 30٪؜ "صور"