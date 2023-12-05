حصاد الوزارات.. وزير التموين: زيادة ضخ معدلات السكر بالمجمعات بأكثر من 30٪؜

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التموين: زيادة ضخ معدلات السكر بالمجمعات بنسبة تتجاوز 30٪ "صور"
وزارة التعليم تحدد الموضوعات البحثية لطلبة النقل للفصل الدراسى الأول
الصحة: افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعى خلال أكتوبر الماضى
وزير الأوقاف يعلن استعادة صفحته على موقع التواصل فيس بوك بعد سرقتها
وزيرة التضامن تتفقد "البيت النوبى" للحرف اليدوية والتراثية فى الأقصر.. صور
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