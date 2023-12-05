اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:08 م
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صرف 40% من مقررات تموين شهر ديسمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:00 م
صرف 40% من مقررات تموين شهر ديسمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر ديسمبر  الجاري  حتى الآن، كما  يتم  طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لتوفيرها لبقالين  التموين والمنافذ  لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية كما تتابع غرفة عمليات الوزارة ضخ المنتجات في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية أيضا تشكيل مجموعات عمل للرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات يحاول البعض انتهاجها سواء في احتكار السلع  لرفع الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المعلن حيث يتم تحرير محاضر واحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 






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