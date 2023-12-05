صرف 40% من مقررات تموين شهر ديسمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر ديسمبر الجاري حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد مخازن شركات الجملة بالسلع الغذائية لتوفيرها لبقالين التموين والمنافذ لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية كما تتابع غرفة عمليات الوزارة ضخ المنتجات في فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية أيضا تشكيل مجموعات عمل للرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات يحاول البعض انتهاجها سواء في احتكار السلع لرفع الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المعلن حيث يتم تحرير محاضر واحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.