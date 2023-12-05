وزارة التعليم تحدد الموضوعات البحثية لطلبة النقل للفصل الدراسى الأول

حددت بعض الإدارات والمديريات التعليمية الموضوعات البحثية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى لصفوف النقل، كالتالى:
- الموضوعات البحثية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية:
- "البيئة النظيفة هدف المجتمعات"، أكتب بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي والأقليمي لتحقيق ذلك.
- "المشروعات القومية ونهضة وطن" اكتب فى ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع.
- أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع " أكتب بحث في ذلك.
ثانياً: الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية :
- الثورة التكنولوجية والذكاء الأصطناعي سمة العصر " أكتب بحث في ذلك.
- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية " أكتب بحث يوضح ذلك.
- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية " أكتب بحث في ذلك موضحاً أثر التغيرات المناخية ودور الدولة والفرد في الحد منها.
وحددت المديريات شروط البحث :
. يراعى التنسيق والمراجعة اللغوية كما يراعى ترابط موضوع البحث ويشتمل البحث على ( غلاف ، فهرس ، مقدمة ، الموضوع ، خاتمة ، مراجع ) وارتباط الموضوع بالعناصر الواردة في الفهرس ووضع تصور أو رأى الباحثين في نهاية البحث والالتزام بقواعد التوثيق والأمانة العلمية وشروط الكتابة.
- الصف السادس الابتدائى لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.
- الصفين الأول والثاني الإعدادي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.
- الصفين الأول والثاني الثانوي لا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة .
- يراعي تعدد مصادر البحث مجلة ، جريدة ، كتاب، ويقسم المعلم " رائد الفصل " طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب.
- تختار المجموعة الواحدة موضوع واحد فقط من الموضوعات البحثية السابقة. . يقوم المعلم " رائد الفصل " بالتعاون مع معلم المادة بمناقشة الطلاب في الموضوعات البحثية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.
- يقوم المعلم " رائد الفصل " بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.
- يراعي أن تقوم المجموعة بتصميم صفحة غلاف للبحث مدون بها (عنوان البحث + أسماء الطلبة المشتركين في المجموعة موضح به ما تناوله كل طالب في المجموعة).
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