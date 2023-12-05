وزارة التعليم تحدد الموضوعات البحثية لطلبة النقل للفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت بعض الإدارات و المديريات التعليمية الموضوعات البحثية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى لصفوف النقل، كالتالى:

- الموضوعات البحثية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية:

- "البيئة النظيفة هدف المجتمعات"، أكتب بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي والأقليمي لتحقيق ذلك.

- "المشروعات القومية ونهضة وطن" اكتب فى ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع.

- أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع " أكتب بحث في ذلك.

ثانياً: الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية :

- الثورة التكنولوجية والذكاء الأصطناعي سمة العصر " أكتب بحث في ذلك.

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية " أكتب بحث يوضح ذلك.

- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية " أكتب بحث في ذلك موضحاً أثر التغيرات المناخية ودور الدولة والفرد في الحد منها.

وحددت المديريات شروط البحث :

. يراعى التنسيق والمراجعة اللغوية كما يراعى ترابط موضوع البحث ويشتمل البحث على ( غلاف ، فهرس ، مقدمة ، الموضوع ، خاتمة ، مراجع ) وارتباط الموضوع بالعناصر الواردة في الفهرس ووضع تصور أو رأى الباحثين في نهاية البحث والالتزام بقواعد التوثيق والأمانة العلمية وشروط الكتابة.

- الصف السادس الابتدائى لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10 صفحات.

- الصفين الأول والثاني الثانوي لا يقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة .

- يراعي تعدد مصادر البحث مجلة ، جريدة ، كتاب، ويقسم المعلم " رائد الفصل " طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب، ولا تزيد على خمسة طلاب.

- تختار المجموعة الواحدة موضوع واحد فقط من الموضوعات البحثية السابقة. . يقوم المعلم " رائد الفصل " بالتعاون مع معلم المادة بمناقشة الطلاب في الموضوعات البحثية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

- يقوم المعلم " رائد الفصل " بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

- يراعي أن تقوم المجموعة بتصميم صفحة غلاف للبحث مدون بها (عنوان البحث + أسماء الطلبة المشتركين في المجموعة موضح به ما تناوله كل طالب في المجموعة).