أخبار 24 ساعة.. مواصفات امتحان مادة الدراسات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية
مواصفات امتحان مادة الدراسات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للتيرم الأول
البيئة: المرحل الثالثة من مشروع التحكم بالتلوث الصناعى مستمرة حتى 2024
وزارة الصحة تكشف تفاصيل مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)
وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك
الصحة: إنشاء نظم صحية مقاومة للمناخ فرصة لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ
وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الأبحاث العلمية للمجتمع
الصحة: الدولة تعمل بشكل استباقى لإيجاد حلول للتحول للمستشفيات الخضراء
التعليم العالى تصدر قرارًا بندب صبحى حسانين مستشارًا للوزير للأنشطة الرياضية
وزارة التعليم: 25 مدرسة رسمية دولية بها 10 آلاف طالب تقدم فرصة تعليمية متميزة
وزير العمل:وحدة ما قبل المغادرة أحد أدوات الجمهورية الجديدة لحماية وتوعية العمال
وزير الأوقاف: الوزارة قدمت برامج غير مسبوقة فى تدريب الأئمة والواعظات
وزيرة البيئة: بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق جنوب سيناء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة