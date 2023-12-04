وزير النقل: لا استيراد للأتوبيسات من الخارج.. ودعم الصناعات الوطنية

كتب سيد الخلفاوى

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث شهد الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ،وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وحيث بلغت إيرادات النشاط في عام 2022 مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 وبزياده قدرها 78 مليون جنيه وبنسبه تطور 27% كما بلغ عدد الرحلات المنفذة عام 2022 42000 رحله مقابل 40.000 رحله في عام 2021 وبزياده 2000 رحله بنسبه تطور 5% فيما بلغ عدد الركاب في عام 2022 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في عام2021 وبزياده قدرها 400 الف راكب بنسبه تطور 7%.

وتم استعرض خلال اجتماع الجمعية العامة ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها حيث تم التشغيل الفعلى لمحطة عدلى منصور والاعتماد عليها كمحطة رئيسية في أعمال الحجز و تكثيف التشغيل بها فى عام 2022 خاصة وأن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل (خط عدلي منصور / السويس – القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو – أتوبيسات السوبرجيت - الأتوبيس الترددى) بالإضافة إلى استعراض ماتم من التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة ( المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد - المحطة المركزية الجديـــــدة في مجمع المواقــــــــف بمحافظة بورسعيـــد - محطــــة سوهــاج الجديــده ) وتجديد مكاتب الحجز في محطات ( الترجمان – نادي السكة – محطة محرم بك( داخلي/دولي) – قنا – اسيوط – ميامي )وكذلك المشاركة في الأعـداد والتجهيــــــــز والتنفيذ لنقـــــل الوفـــود بمؤتمـر المناخ COP27 بمدينـــــة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 وكذا تدعيم أسطول الشركة بعدد (20) حافله (49) راكب فى عام 2022 وكذا زياده أصول الشركة – شراء / حق الانتفاع من الأراضى لإنشاء محطات / جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة لافتا إلى تحديث منظومة الإطفاء والكاميرات بالجـراجات والمحطـات ورفـع الكفاءة الفـــنيـــة لعدد 18 حافلة واجراء الصيانة الوقائيه لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحـد من الأعطـال وتشغيل أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية في مصر.

كما تم استعراض التطور فى نشاط الشركة خلال عام 2023 حيث تم وضع خطه لزيادة أسطول الشركة ليصبح 350 حافلة بدلا من 200 حافلة خلال 5 سنوات بزيادة (150) حافلة بالتوازي مع رفع الكفاءه الفنية للحافلات الحالية وتم البدء باستلام (10) حافلات MCV500..وإنشاء مناطق مركزية جديده (جراجات) وذلك لاستيعاب التطور في أسطول الشركة بمناطق (أسيوط - الغردقه - بدر – طريق بلبيس) وكذلك فتح خطوط جديده(المنصوره-السويس-الإسماعيليه) بالإضافة إلي التوسع فى الخطوط القائمة بالتوازى مع خطة تطوير الأسطول وكذا تفعيل الجانب السياحى من خلال السياحة الداخلية – السياحة الدينية (حج-عمره) والتطوير والتوسع في النقل الذكى الأخضر المستدام من خلال (منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة و تشغيل منظومة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري فور الانتهاء من المنظومة)

و أكد وزير النقل خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء مشيرا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب مضيفا ان هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

لافتا إلى أن تحديث الأسطول يجب يكون ذلك بالتوازى مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.