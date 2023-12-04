وزارة التعليم: 25 مدرسة رسمية دولية بها 10 آلاف طالب تقدم فرصة تعليمية متميزة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تعد نموذجا تعليميا متميزا مصمم وفقا لأحدث النظم العالمية، حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

وأوضحت الوزارة أنه وصل عدد المدارس الرسمية الدولية إلى (25) مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

وأشارت الوزارة، إلى سعى الوزارة إلي توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصاً منها علي تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية (IPS) والتي تطبق المناهج البريطانية (IG) ، موضحة أن الأهداف العامة للمشروع توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة، مع توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية وبناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين.

وأكدت الوزارة، أنه تم إتاحة فرصة أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية حتى بلغ عددهم ما يزيد عن (10000) طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي مع توفر لدي المدارس الرسمية الدولية (IPS) كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية (IG) ، حيث بلغ عدد المديرين (25) مدیر مدرب كفء، وقرابة ألف معلم ويتم العمل علىومساعدة في تحسين دخل المديرين والمعلمين من العاملين بالتربية والتعليم من خلال تقديم حافز الاداء الخاص بالعمل في المدارس الرسمية الدولية (IPS).