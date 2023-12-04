وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد تم اختراقها، مضيفا فى تصريح صحفى: لقد تم اختراق الصفحة وجار عمل اللازم تجاه استرداد كامل التحكم بها وسنوقف النشر عليها مؤقتا، لحين استرداد التحكم، وإعلان ذلك لكم، مع التأكيد على أن أي نشر عليها الآن لا يمثلنا إطلاقا ولن نعاود النشر عليها قبل 48 ساعة من الآن على الأقل، حتى في حالة كامل استردادها والتأكيد على ذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف وحسابنا على تويتر.

كما أن من اخترق الصفحة حذف الأدمن الذي كان يقوم بعملية التحكم بها، وجار التواصل مع إدارة الفيس وعمل محضر بالاختراق