وزير الأوقاف: كثفنا جهودنا فى مجال الدعوة خلال عام 2023 لنشر الفكر الوسطى

كتب ـ لؤى على

كشف الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف ، جهود الوزارة في الدعوة، لافتا إلي أن الوزارة كثفت من جهودها في مجال الدعوة خلال عام 2023م لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الرشيد، وذلك على النحو التالي: القوافل الدعوية.. سيرت وزارة الأوقاف عدد (595) قافلة مركزية خلال عام 2023م، من يناير إلى ديسمبر ، وبيانها كالتالي : القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية : تم تسيير عدد (9) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م .

وأضاف خلال لقائه بعدد من الإعلاميين بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه بالنسبة ‌للقوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف: تم تسيير عدد (117) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).

أما القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف: تم تسيير عدد (204) قوافل دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية ، تم تسيير عدد (47) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) ، تم تسيير عدد (23) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم ، الدقهلية ، المنيا، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسماعيلية) بعدد (24) مسجدًا، تم تسيير عدد (195) قافلة من قوافل البترول المتجهة إلى مديريات: الجيزة – بور سعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء.

كما كشف عن جهود الوزارة فى الأسابيع الدعوية والثقافية: تم تنفيذ عدد (719) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية، أما بالنسبة للملتقيات الفكرية: تم تنفيذ 18000 ملتقى بجميع المديريات خلال شهر رمضان .

وعن مجالس الإقراء والندوات العلمية : تم تنفيذ عدد (8348) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية،اما مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (3248) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي :عدد (2293) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية، عدد (955) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.