طرق بسيطة للتغلب عليها.. 4 أشياء قد لا تعرفها تسبب الشعور باكتئاب الشتاء

كتبت رانيا عامر

يعانى عدد من الأشخاص في فصل الشتاء الذى يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، من الاكتئاب والتغيرات المزاجية، ولكى نتغلب على تلك الحالة يجب عليك الالتزام بنظام غذائى سليم يحتوى على البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، بجانب ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة منتظمة التي تساعدك في الحفاظ على الصحة العامة بحسب، بل تساهم أيضا في المحافظة على الوزن المتوازن للجسم، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

أسباب إصابتك بالاكتئاب فى الشتاء:

تقليل التعرض لأشعة الشمس:

تقليل التعرض لأشعة الشمس الطبيعية فى الشتاء هو العوامل الأساسية التى تؤثر على الصحة العقلية، حيث يلعب ضوء الشمس دورا حاسما في تنظيم الساعة الداخلية للجسم وإنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبى يساهم في الشعور بالسعادة. ويمكن أن يؤدى ضوء النهار المحدود خلال أشهر الشتاء إلى انخفاض مستويات السيروتونين، مما قد يساهم في مشاعر الحزن والخمول.

تغير الساعة البيولوجية:

الساعة البيولوجية التي تنظم دورات النوم والاستيقاظ خلال تغير الفصول الموسمية هذا يؤدى الى تقليل التعرض للضوء الطبيعي، خاصة في الصباح، بالإضافة الى صعوبات في الحفاظ على نمط نوم منتظم، وهذا يعرضك للتوتر والقلق وتدهور في الصحة العقلية.

تحديات الطقس البارد:

برودة الجو خلال موسم الشتاء يعرقل الأفراد من ممارسة الأنشطة الخارجية وممارسة الرياضة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على الصحة العقلية. فإن قلة النشاط البدنى يمكن أن يساهم في الشعور بالخمول وتدهور المزاج العام.

العزلة الاجتماعية:

برودة الطقس أثناء فصل الشتاء تجعل لديك الرغبة دائما في البقاء بالمنزل، مما يعرضك ذلك الى العزلة الاجتماعية بعض الشىء، وتؤدى أيضا الى قلة التفاعلات الاجتماعية التي تؤثر على الصحة العقلية، والشعور بحالة الاكتئاب الموسمى والوحدة.

نصائح للتغلب على حالة الاكتئاب في الشتاء:

إعطاء الأولوية للتعرض لأشعة الشمس:

يجب عليك التعرض للضوء الطبيعي من أشعة الشمس للإفادة من فيتامين د وهرمون السعادة قدر المستطاع، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. واجلس بالقرب من النوافذ لزيادة التعرض لأشعة الشمس.

جدول نوم ثابت:

الالتزام بجدول نوم بصورة منتظمة للقضاء على الاضطرابات الناتجة عن الساعة البيولوجية، بالإضافة الى الحد من التعرض للأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتحسين جودة النوم.

ممارسة الرياضة:

يجب على الفرد الالتزام بممارسة الأنشطة الرياضة الداخلية مثل اليوجا على الأقل خلال فصل الشتاء للحفاظ على الوزن والصحة العقلية معا.

ضرورة التفاعلات الاجتماعية:

يجب عليك مكافحة العزلة الاجتماعية التي تصل بيك الى الشعور بالوحدة والاكتئاب أثناء موسم الشتاء، عن طريق الذهاب الى بعض الأندية وزيارات الأصدقاء رغم برودة الطقس.