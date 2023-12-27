الهلال الأحمر المصرى ينشئ مخيما إغاثيا فى خان يونس بتوجيهات القيادة السياسية

رامى محيى الدين

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، أن الهلال الأحمر المصرى يقوم بإنشاء مخيم إغاثى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية.

وذكر مراسل القناة أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم، والتى تتضمن 300 خيمة وتكون قادرة على استيعاب أكثر من 1500 شخص.

وأكد أن المخيم الإغاثى بخان يونس يأتى فى إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.