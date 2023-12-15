ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب

وكالا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة، وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح، كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتى وثالثا فى حى تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.