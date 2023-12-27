أخبار مصر.. الرئيس السيسى وعاهل الأردن يجددان رفضهما تصفية قضية فلسطين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين عقدا مباحثات رحب خلالها الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث تم الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف الزعيمان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية٫ أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



مصر تجلى عددا من الطلاب العالقين في ود مدني بولاية الجزيرة السودانية

في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة مصر بالسودان في إجلاء 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً.

هذا، وقد تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولاً إلى أرض الوطن.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما فى ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم.



أمطار غدا بأغلب الأنحاء غزيرة ورعدية تمتد للقاهرة والصغرى 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأيضا متوقع غدا نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.



الحكومة: العفو عن باقى عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة و25 يناير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2024.



النائب العام يوجه أعضاء النيابة العامة بكفالة حقوق المتعاملين معهم

التقى المستشار محمد شوقى النائب العام، اليوم الأربعاء، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرتها، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة، وذلك إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع أعضاء النيابة العامة.

وقد عرضوا على النائب العام مجريات العمل بمختلف النيابات، وآلية مباشرته في ضوء منجزات التحول الرقمي، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما بينوا رؤاهم وأفكارهم لتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة.

وقد استمع لهم النائب العام، موجهًا إياهم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة على اختلافهم، بما يعلي من قيم حقوق الإنسان، ويحقق رسالة النيابة العامة السامية بصفتها الوكيلة عن الهيئة الاجتماعية.



المحكمة العليا فى ولاية ميتشيجان ترفض إقصاء ترامب من الانتخابات

قضت المحكمة العليا في ولاية ميتشيجان الأمريكية برفض إقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.



غزة: 16 مجزرة خلال 24 ساعة أسقطت 195 فلسطينيا والحصيلة 21110 شهداء

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 195 شهيدًا و325 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 21.110 شهيد 55.243 إصابة.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي إن الاحتلال يزيد من استهداف محيط مجمع "ناصر" الطبي وهناك خوف من أن يُكرر ضده نفس سيناريو مجمع الشفاء الطبي، مطالبًا المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع "ناصر" الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه.

وطالب القدرة كذلك كافة المؤسسات الدولية باجراء تدخلات عاجلة لاعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.