أخبار مصر.. وزارة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية الخميس المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة