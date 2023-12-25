أخبار مصر.. وزارة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية الخميس المقبل

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
وزيرة التضامن تعلن إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين الخميس
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.
وزارة الصحة: كارت متابعة للطلاب للتردد على العيادات بصفة دورية
حبس اللاعب إبراهيم سعيد شهرا لامتناعه عن دفع المصروفات لابنته
قضت محكمة الأسرة بالنزهة فى القاهرة، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق لمدة "شهر" لامتناعه عن سداد مصروفات الخاصة بابنته.
أكثر ليالى الحرب دموية فى غزة.. رويترز: القصف مستمر حتى فى عيد الميلاد
قال مسئولو صحة فلسطينيون إن غارات الاحتلال الإسرائيلى الجوية قتلت 78 شخصا على الأقل فى غزة، فى واحدة من أكثر الليالى دموية فى القطاع المحاصر خلال الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا.
شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل الأبيض 50% للمستهلكين ليباع بـ20 جنيها
كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، انخفاض أسعار البصل الأبيض 50 % في الأسواق للمستهلكين، حيث يباع سعر الكيلو حاليًا بين 18 إلى 20 جنيها في الأسواق مقابل مستويات 35 و40 جنيها مستهلك خلال الأسبوعين الماضيين.
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة الـ48 ساعة المقبلة من 4 فجرا لـ9 صباحا
أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها للجرام
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3526 جنيها.
عيار 21 يسجل 3085 جنيها.
عيار 18 يسجل 2644 جنيها.
عيار 14 يسجل 2057 جنيها.
الجنيه الذهب 24680 جنيها.
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