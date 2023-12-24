اليوم السابع
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أسعار السبائك الذهب اليوم.. تحرك جميع الأوزان الآن فى سوق الصاغة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 03:00 م
أسعار السبائك الذهب اليوم.. تحرك جميع الأوزان الآن فى سوق الصاغة سبائك ذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا لجميع الأوزان المتداولة في سوق الذهب بداية من نصف جرام وحتى 1 كيلومن الذهب الخام، وجاء هذا التحرك بعد ارتفاع سعر الذهب عيار 24 وهو ذهب السبائك فى مصر 3497 جنيها الآن.

أسعار الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3497 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8742 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  17485جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  34970 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 69940 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 108756 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  174850 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 349700 جنيه.






أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب

أسعار السبائك الذهب في مصر

أسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

أسعار سبيكة الذهب 5 جرام

أسعار السبيكة وزن 25 جرام

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سعر الذهب

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اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

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