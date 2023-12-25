الشتاء يزيد معاناة سكان غزة وسط انهيار النظام الصحي وانعدام الغذاء والمياه

كتبت : نهال أبو السعود

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة المحاصر وسط القصف الوحشي التي تشنه قوات الاحتلال مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والنقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة والصالحة للشرب.

رصدت الصحيفة الامريكية معاناة النازحين الذين يسكنون الخيام ومنهم زوجان تحدثا عبر الهاتف للنيويورك تايمز، قالت هبة أحمد البالغة من العمر 36 عام: "ليس لدينا ما يبقينا دافئين وجافين. نحن نعيش في ظروف لم أكن أتخيلها أبدا طوال حياتي".

وقال إيهاب أحمد البالغ من العمر 45 عام إنهم جاؤوا إلى حي المواصي جنوب غزة قبل ثلاثة أسابيع، مع دخول فصل الشتاء. ولجأت الأسرة المكونة من سبعة أفراد إلى خيمة صغيرة بنوها باستخدام النايلون وبعض الألواح الخشبية وأضاف أنهم يتقاسمونها مع 16 من أقاربهم الآخرين.

وتعد أسرة أحمد من بين 1.9 مليون من سكان غزة الذين تقول الأمم المتحدة إنهم نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل حملة القصف المتواصلة وعملياتها البرية الموسعة وأضاف أنه خلال النهار، يحاول هو وأبناؤه الأكبر العثور على الحطب والكرتون لإشعال نار صغيرة، ويستخدمونها للطهي والتدفئة.

وأعربت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أخرى في الأيام الأخيرة عن مخاوف متزايدة بشأن زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن في غزة مع نقص المياه النظيفة والصالحة للشرب والظروف غير الصحية.

ووفقا لليونيسيف، فإن الأطفال هم الأكثر تضررا من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وأوضح أحمد أن الابنة الوحيدة لهما وأصغر أطفالهما، جنى (9 سنوات)، تعاني من آلام شديدة في البطن منذ نحو أسبوعين، ربما بسبب الجفاف الشديد. وقال إنه لم يتمكن من نقلها إلى مستشفى أو عيادة لأن المراكز الطبية القليلة التي لا تزال تعمل مكتظة بالكامل ويصعب الوصول إليها سيرا على الأقدام.

وقالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نشر يوم الخميس الماضي، إن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.

وتدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل متسارع منذ إطلاق إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في السابع من أكتوبر مع تدمير القصف العنيف مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية، وفرض حصار عنيف ولا زالت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتجاهل الدعوات العالمية لوقف اطلاق النار.