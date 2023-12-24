سعر جرام الذهب الآن 3070 جنيها لأول مرة لعيار 21 فى الأسواق

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية تحركا ملحوظا بحوالي 20 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3070 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية وهو مستوى تاريخي جديد للذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.



عيار 21 يسجل 3070 جنيها.



عيار 18 يسجل 2631 جنيها.



عيار 14 يسجل 2047 جنيها.



الجنيه الذهب 24560 جنيها.

تحرك الذهب العالمي بختام جلسات الأسبوع



ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال جلسة ختام الأسبوع وذلك بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد بيانات النمو الأقل من المتوقع التي صدرت ويأتي ارتفاع الذهب بعد أن أغلق فوق المستوى 2040 دولار للأونصة عند 2045 دولار مرتفعا بنسبة 0.7%، حيث عجز السعر عن تحقيق اغلاق يومي فوق هذا المستوى منذ أسبوعين.