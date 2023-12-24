اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:39 م
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حصاد الوزارات.. امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول

الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزارة التعليم: امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول
 
وزير الرى: تحرير محاضر تبديد مياه للأراضى المزروعة أرزا بالمخالفة
 
التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وصياغتها واضحة
 
وزير العمل يوجه بسرعة إطلاق منصة إلكترونية "للعمالة غير المنتظمة"
 
وزير الزراعة يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون فى الأنشطة الزراعية
 
وزير التعليم يطلع على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب بمدارس الأسمرات
 
وزارة النقل تنشر فيديو لمحطة سكك حديد دمنهور بعد التطوير
 
وزارة الصحة: الانتهاء من رقمنه 11 مركز للرعاية الأولية بالمحافظات خلال 2024
 

 







حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

وزاره التعليم

وزاره الرى

الاراضى المزروعه

وزير النقل

وزير الصحه

وزيره التضامن

التضامن الاجتماعى



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