حصاد الوزارات.. امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التعليم: امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول
وزير الرى: تحرير محاضر تبديد مياه للأراضى المزروعة أرزا بالمخالفة
التعليم: أسئلة امتحان الترم الأول ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وصياغتها واضحة
وزير العمل يوجه بسرعة إطلاق منصة إلكترونية "للعمالة غير المنتظمة"
وزير الزراعة يبحث مع نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية التعاون فى الأنشطة الزراعية
وزير التعليم يطلع على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب بمدارس الأسمرات
وزارة النقل تنشر فيديو لمحطة سكك حديد دمنهور بعد التطوير
وزارة الصحة: الانتهاء من رقمنه 11 مركز للرعاية الأولية بالمحافظات خلال 2024
وزيرة التضامن تكرم المتطوعين لإغاثة المتضررين بغزة وليبيا والسودان
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