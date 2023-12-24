وزارة التعليم: امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات قبل اختبار الترم الأول

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بضرورة عقد امتحانات مادة المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل انطلاق اختبار الفصل الدراسي الأول المقرر له الأسبوع الثانى من يناير المقبل، على أن تعقد الاختبارات فى باقى المواد للترم الأول حسب جدول الامتحان المعتمد فى الإدارات التعليمية.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين)من الثلاثاء 9 يناير حتى الأثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية " العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية "من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024 ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.