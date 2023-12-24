اليوم السابع
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وزارة الصحة: الانتهاء من رقمنه 11 مركز للرعاية الأولية بالمحافظات خلال 2024

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:16 م
وزارة الصحة: الانتهاء من رقمنه 11 مركز للرعاية الأولية بالمحافظات خلال 2024 وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات أنه تم البدء فى رقمنة 11 مركز للرعاية الأولية ومن المقرر الانتهاء من الميكنه خلال شهر يناير 2024 .
 
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع فى ملف رقمنة المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية إلكترونيا للمترددين عليها تسهيلا عليهم وضمانا لجودة الخدمات المقدمة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تعمل على الدفع بأنظمة المستشفيات المختلفة التابعة ناحية توفير الخدمات الطبية الذكية مستخدمة فيها جميع إمكانات الذكاء الاصطناعى لتصبح مستشفيات القطاعات المختلفة " سمارت هوسبيتال ".
 
وأكد الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لليوم السابع أنه يتم حاليا رقمنة خدمات المستشفيات فى القطاع الصحى الحكومى لمواكبة التطورات فى القطاع الصحى عالميا مشيرا إلى أنه تم اختيار من كل قطاع 5 مستشفيات لرقمنة الخدمات بها لتكون نموذج واضح وهام فى تحويل جميع المستشفيات إلى هذا النسق.
 
وأضاف الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات أنه تم بدء العمل بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بتركيب كاميرات لرصد المترددين والتعرف على حالتهم الصحية وكذلك قياس درجات الحرارة وهو ما يفيد بالتنبؤ فى الكشف عن الحالات المرضية غير المستقرة وتخصيص مداخل ومخارج لهم فى اطار مكافحة العدوى.
 
 






الصحة

السكان

التحول الرقمى

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