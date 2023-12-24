وزارة الصحة: الانتهاء من رقمنه 11 مركز للرعاية الأولية بالمحافظات خلال 2024

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات أنه تم البدء فى رقمنة 11 مركز للرعاية الأولية ومن المقرر الانتهاء من الميكنه خلال شهر يناير 2024 .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع فى ملف رقمنة المستشفيات وتقديم الخدمات الطبية إلكترونيا للمترددين عليها تسهيلا عليهم وضمانا لجودة الخدمات المقدمة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تعمل على الدفع بأنظمة المستشفيات المختلفة التابعة ناحية توفير الخدمات الطبية الذكية مستخدمة فيها جميع إمكانات الذكاء الاصطناعى لتصبح مستشفيات القطاعات المختلفة " سمارت هوسبيتال ".

وأكد الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لليوم السابع أنه يتم حاليا رقمنة خدمات المستشفيات فى القطاع الصحى الحكومى لمواكبة التطورات فى القطاع الصحى عالميا مشيرا إلى أنه تم اختيار من كل قطاع 5 مستشفيات لرقمنة الخدمات بها لتكون نموذج واضح وهام فى تحويل جميع المستشفيات إلى هذا النسق.