اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تفعيل موقع إلكترونى لتقديم طلبات الترخيص للمستشفيات بالقطاع الخاص

الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:25 ص
الصحة: تفعيل موقع إلكترونى لتقديم طلبات الترخيص للمستشفيات بالقطاع الخاص وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، تفعيل موقع إلكتروني ( https://psdigit.mohp.gov.eg/  ) لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
 
وتابع الدكتور  هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، أننا نهدف لوضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
 
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات  التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
 
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن خطة الدوله في ميكنة خدمات العلاج الحر والتراخيص الطبية على مستوى الجمهورية وذلك لضمان حوكمة استخراج الشهادات الخاصة بالتراخيص وتقديم خدمات من منشآت مرخصة 
 
 
 
 
 
 






الصحة

التراخيص الطبية

المستشفيات

بوابة الكترونية المنشأت الطبية



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة: الكشف المبكر لمرض الإيدز يضمن سلامة الأشخاص من العدوى

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:00 ص

الصحة تكشف عن رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات.. تستهدف التنبؤ بالأمراض وتجنب العدوى.. توفير 20 سوارا ذكيا لرصد العلامات الحيوية للمريض.. ومتحدث الوزارة: تفعيل التلى ميديسن يدعم اتخاذ القرارات العلاجية السليمة

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:14 م

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:13 م

الصحة تنظم ورشة عمل لتحديث البروتوكولات العلاجية للأمراض المعدية والحميات

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة