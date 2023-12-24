الصحة: تفعيل موقع إلكترونى لتقديم طلبات الترخيص للمستشفيات بالقطاع الخاص

كتب ـ وليد عبد السلام

أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، تفعيل موقع إلكتروني ( https://psdigit.mohp.gov.eg/ ) لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وتابع الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، أننا نهدف لوضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.

ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن خطة الدوله في ميكنة خدمات العلاج الحر والتراخيص الطبية على مستوى الجمهورية وذلك لضمان حوكمة استخراج الشهادات الخاصة بالتراخيص وتقديم خدمات من منشآت مرخصة