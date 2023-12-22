محوج ولا سادة.. اعرف نوع البن الأفضل لصحتك والمقدار المناسب

كتبت فاطمة ياسر

لكل شخص نوع محدد من القهوة يفضله، فالبعض يفضل البن المحوج والآخر السادة، وبينما يحب البعض البن الفاتح يفضل آخرون الغامق، فلكل نوع مذاق مختلف ولكل مذاق محبوه.

وفى هذا الإطار قال الدكتور ماهر القبلاوي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، إن البن المحوج يعد الأفضل لصحة الشخص، بسبب الإضافات التي توضع كالحبهان والقرنفل، لافتا أنه يجب عدم الإكثار عن 2 فنجان باليوم للحفاظ على الصحة وتجنب التعرض لبعض المضاعفات.

وقدم القبلاوي فى حديثه لـ "اليوم السابع"، العديد من الفوائد ، عند تناول 2 فنجان من القهوة "المحوجة" يوميا، ومنها:



-تقلل فرص الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 68% لأنها تزيد من تركيز المخ.

-القهوة تحافظ على حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي نتيجة وجود الكافيين.

-تعد خيارا رائعا لمرضى الضغط المنخفض، فتناولها يساهم في تنظيمه.

-لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة فتناولها يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب وتحد من ارتفاع الكولسترول، تقوي المناعة.

-القهوة تساهم في زيادة حرق الدهون بنسبة من 10 إلى 20% ولكن يفضل القهوة الخضراء فهو أكثر أنواع البن فوائد.

-القهوة تزود نسبة الأكسجين الذي يصل إلي الأنسجة.

-تقلل الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 15% والأمعاء 40%.

-تقلل نسب الإصابة بأمراض القلب 20%.

-تقلل فرص الإصابة بالإكتئاب بنسبة 20%.

-تقلل الإرهاق.

وحث استشاري السمنة والنحافة، على ضرورة تجنب تناول فنجان القهوة بعد الطعام مباشرة، لأن هذا الأمر يتسبب في تقليل امتصاص الحديد، ويمكنك تناولها بعد مرور 3 ساعات من الطعام.