3 توابل إضافتها لقهوتك تحفز عملية الهضم وتعالج الانتفاخ

كتبت فاطمة خليل

الانتفاخ وعسر الهضم من المشاكل الشائعة التى تؤثر على صحة جهازك الهضمى، وبحسب الخبراء يمكن أن تضيف 3 توابل إلى فنجان قهوتك الصباحي لتحفيز عملية الهضم وعلاج الانتفاخ، بحسب موقع she finds



تُعرف ٣ توابل أضفها لقهوتك تحفز عملية الهضم وتعالج الانتفاخ ​１- القرفة تظهر الأبحاث أن القرفة تساعد في دعم الهضم الصحي، وتعزز تدفق الدم، وتخفف أيضًا من الانتفاخ. 2. الزنجبيل الزنجبيل هو أحد التوابل اللذيذة التي توجد في مجموعة من المأكولات والوجبات ويعد إضافة رائعة للقهوة لمحاربة الانتفاخ. تُعرف القهوة بفوائد صحية عديدة، بما في ذلك قدرتها على تحفيز الجهاز الهضمي، كما أن رش بعض التوابل في كوب القهوة الصباحي الخاص بك يمكن أن يعالج الانتفاخ.تظهر الأبحاث أن القرفة تساعد في دعم الهضم الصحي، وتعزز تدفق الدم، وتخفف أيضًا من الانتفاخ.الزنجبيل هو أحد التوابل اللذيذة التي توجد في مجموعة من المأكولات والوجبات ويعد إضافة رائعة للقهوة لمحاربة الانتفاخ.

يستخدم الزنجبيل لعدة أسباب، حيث إن خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للقرحة تقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يحسن حركة المعدة، ويقلل من تقلصات الأمعاء والغازات والانتفاخ. 3. بذور الشمر تتمتع بذور الشمر بخصائص مذهلة مضادة للانتفاخ، تحتوي بذور الشمر على عوامل طبيعية مضادة للتشنج وأنيثول، وكلاهما يدعم النشاط المعوي الصحي.

ينقع العديد من الأشخاص بذور الشمر في الماء الساخن لتعزيز عملية الهضم بعد الوجبات، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في مشروب القهوة.

تتمتع بذور الشمر بخصائص مضادة للبكتيريا تعمل بمثابة المضادات الحيوية، والتي يمكن أن تعزز الهضم الصحي وتقلل من الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوب فيها الموجودة في الأمعاء والتي قد تؤدي إلى للانتفاخ.