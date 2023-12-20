لا تهمل شمس الشتاء.. اعرف فوائدها لمناعتك وصحتك

كتبت مروة محمود الياس

التعرض لأشعة شمس الشتاء أحد أهم الخطوات الفعالة لتعزيز دفاعات الجسم ضد المرض، وهذا ما نصح به الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة والحساسية ورئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة عين شمس السابق، مؤكدا على أهمية التعرض لأشعة الشمس الهادئة والمريحة خلال فصل الشتاء، وعدم إهمال هذه الخطوة نتيجة الشعور بالبرد أو نتيجة قلة ظهور أشعة الشمس في هذا الفصل البارد، مؤكدا على دفء هذه الأشعة مقارنة بفصل الصيف التى تكون فيها آشعة الشمس حارقة وغير مريحة.

وتابع أستاذ المناعة أن هناك الكثير من الخطوات خلال فصل الشتاء البارد تعزز من دفاعات الجسم مثل النظام الغذائي والحياتى بشكل عام ، ولكن تظل فرص التعرض للشمس أحد أهم هذه الخطوات، والتي تعمل على إنتاج فيتامين d الذي لا يمكن إنتاجه داخل الجسم إلا بالتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل معتدل وليس بشكل مفرط، وهو الذي يعزز من زيادة دفاعات الجسم مع فيتامين سى، وتعزز عمل الهرمونات ووظائف الجسم، ودفاع الجسم ضد المرض ويقيه من الاصابة بالعدوى والامراض والوهن والتعب والخمول،خلال هذا الفصل بشكل خاص.

يمكن التعرض لأشعة الشمس في أوقات مريحة خلال هذا الفصل، فبعد شروق الشمس ومع انقضاء شمس الظهيرة تصبح الشمس دافئة ومريحة لذا يجب التعرض إليها في هذه الفترة بامكانك المشي خلالها أو تناول طعامك وانت تتعرض لها، وعليك ان تتحرى الاوقات التي تظهر بها في الأيام الممطرة وشديدة البرودة وتتعرض لها بشكل شبه يومي دون إهمال ذلك أنت وأطفالك.

وفي السياق ذاته ذكر موقع selecthealth ان التعرض للشمس الدافئة خلال فصل الشتاء يساعد على تحسين الحالة النفسية لإنه يعزز مستويات الهرمونات في الجسم والدماغ بشكل خاص كذلك يقاوم فكره الشعور بالحزن خلال الطقس البارد لدى البعض، كما أنه يعزز من قوه العظام وصلابتها ويزيد من مناعة الجسم ودفاعها ضد الأمراض والعدوى المختلفة.