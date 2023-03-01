باحثون يكشفون فعالية فيتامين D في علاج الطفح الجلدي

كتبت رانيا عامر

فيتامين D من الفيتامينات الضرورية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، ويحصل عليها الفرد من التعرض لأشعة الشمس، وهناك العديد من الفواكه والخضراوات التي تحتوي على هذا الفيتامين، وله العديد من الفوائد التي تشمل " تقوية العظام، وتقوية جهاز المناعة"، وفقا لما نشره موقع minnetonkaorchards

وشملت فوائد فيتامين D بأنه يحسن وظائف المخ، ويساعد في فقدان الوزن، ويقلل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل ، ويساعد في خفض ضغط الدم، ويعزز صحة الفم، ويدعم وظيفة الرئة المناسبة، ويعزز صحة الجهاز العصبي ،ويمكن أن يشجع على نمو الشعر الصحي، ويحسن وظيفة الدماغ ويمنع الخرف.

وكشف الباحثون في منظمة Northwestern Medicine أن فيتامين D فعال في علاج الطفح الجلدي الذي تسببه المواد الكيميائية. وذلك وفقا لما نشره موقع لينتا. رو.

وحلل الباحثون عينات مأخوذة من 28 متطوعا سليما، تعرض جلد الجانب الداخلي للذراع إلى كمية بسيطة من خردل النتروجين، الذي هو مادة مهيجة للجلد، ما أدى إلى ظهور طفح جلدي لديهم. بعد ذلك طلب الباحثون من نصفهم تناول جرعات عالية من فيتامين D، وأعطوا للنصف الآخر دواء وهميا.

وأظهرت النتائج تحسن حالة جلد المتطوعين الذي تناولوا فيتامين D مقارنة بحالة جلد أفراد المجموعة الأخرى. واتضح للباحثين بعد تحليل عينات من الدم والأنسجة، أن مسار إشارات الالتهابات قد تم مسحها عند الذين تناولوا فيتامين D.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه النتائج تتوافق مع نتائج دراسات سابقة. لذلك يخططون لمواصلة دراسة خصائص فيتامين D المضادة للالتهابات في مكملات الفيتامين التي تؤخذ عن طريق الفم، خلال علاج أنواع أخرى من الطفح الجلدي باستخدام طرق وأدوية أخرى.