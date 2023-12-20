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أخبار × 24 ساعة.. الرى: اجتماع سد النهضة فى إثيوبيا لم يسفر عن أى نتيجة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الرى: اجتماع سد النهضة فى إثيوبيا لم يسفر عن أى نتيجة سد النهضة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
الرى: اجتماع سد النهضة فى إثيوبيا لم يسفر عن أى نتيجة
 
الصحة: توفير 141 ألف و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بفروع «فاكسيرا»
 
وزارة الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة خطباء المكافأة على غير بند التحسين
 
وزارة الصحة: 4 آلاف مكتب صحة تستخرج شهادات المواليد والوفيات بالباركود
 
وزارة التموين تطرح اليوم البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 20 جنيها.. صور
 
وزيرة التضامن تعلن إطلاق منهج مستحدث لأطفال الحضانات فى يناير المقبل
 
الزراعة: ليس لدينا أزمة فى إنتاج البصل.. وتخزين التجار السبب
 






اخبار 24 ساعه

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الصحه

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