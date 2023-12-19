البيئة: 21 محطة رصد لنوعية المياه والصرف الصناعى موزعة على طول نهر النيل

كتبت منال العيسوي

أكدت وزارة البيئة أهمية الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل تحسين جودة المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية، ومنها إنشاء شبكة ومحطات الرصد اللحظى، حيث تم إنشاء 21 محطة تم ربطها بتلك الشبكة موزعة على طول نهر النيل.

وأوضح تقرير وزارة البيئة الصادر منذ يومان أنه يتم حاليا العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري، بهدف تبادل المعلومات والتدخل السريع، حال وجود أى مصدر من مصادر التلوث.

وأشار تقرير وزارة البيئة، إلى جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، وتنفيذ الوزارة لخطة المرور الدورى على الموانىء البحرية، وتقييم الوضع البيئى بها، وكذلك تحديد إمكانيات هذه الموانىء فى مواجهة التلوث البحرى، من أجل تقديم المشورة البيئية، إضافة لإعداد التقارير الفنية اللازمة و التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.