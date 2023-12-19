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وزارة الصحة: 4 آلاف مكتب صحة تستخرج شهادات المواليد والوفيات بالباركود

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:28 م
وزارة الصحة: 4 آلاف مكتب صحة تستخرج شهادات المواليد والوفيات بالباركود وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات إنه تم رقمنة 4 آلاف و667 مكتب صحة على مستوى الجمهورية لإصدار شهادات الميلاد والوفيات بالباركود ليصبح التسجيل بداخل هذة المكاتب الكترونيا لحالات المواليد والوفيات.

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لليوم السابع إنه على جميع المواطنين التوجة الفورى عند وجود مواليد لمكاتب الصحة لتسجيل مواليدهم وكذلك فى حالة الوفيات يتم الاسراع فى استخراج تصريح الدفن والتأكد من التسجيل الالكترونى الدقيق لذلك .

وأوضح أن التسجيل الإلكترونى يتم داخل مكاتب الصحة وليس خارجها وتابع: "نستهدف التسهيل على المواطنين بشكل كبير وذلك لحوكمة عمليات تسجيل المواليد والوفيات".







وزارة الصحة

ميكنة الوفيات والمواليد

مكاتب الصحة

المحافظات

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