اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة خطباء المكافأة على غير بند التحسين

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 02:22 م
وزارة الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة خطباء المكافأة على غير بند التحسين وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين لجميع خطباء المكافأة المعتمدين على غير بند التحسين.
 
فعلى الراغبين في التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2v20dmLJsh7yd-D9jQJmfZKAm4q2Ur1owAkH8qNh0Mu3aQ/viewform?usp=sf_link
 
من ناحية أخرى، وفى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم الاثنين القادم الموافق: 25/ 12/ 2023م بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية ضمن برنامج "أئمة الحديث الدعوي" تحت عنوان: "الإمام الترمذى (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية".






وزارة الاوقاف

خطباء المكافأة

الاوقاف

وزير الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة