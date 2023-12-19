وزيرة التضامن تعلن إطلاق منهج مستحدث لأطفال الحضانات فى يناير المقبل

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه من أجمل الاستثمار أن يكون فى البشر والعلم وبناء الإنسان، موضحة أن الحضانات والوجبة المدرسية جزء من الحماية الاجتماعية، موجهة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

واضافت الدكتور نيفين القباج، أن الاستثمار فى التعليم يتطلب توفير الفرص والأدوات التعليمية فى جميع المناطق حيث أن المعرفة حق للجميع كما أن التعليم الدامج مهم لذوى الهمم حيث أن استخراج الطاقة ما الإعاقة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق منهج مستحدث فى يناير المقبل يعمل على تنمية علاقة الفرد أو الطفل بالمجتمع والبيئة ويساهم فى بناء الشخصية وهذه المنهج لا يعمل على الطفل فقط بل الأسرة بالكامل وتعظيم دورها الإيجابي وترشيد دورها الانجابى، كما تم إطلاق حملة الأب القدوة لاسترجاع دور الأب فى التربية الإيجابية داخل الأسرة .

وأشارت إلى أنه من المهم تنمية الأسرة بجانب تنمية الحضانة للطفل، قائلة: الطفل لما يتعلم حاجة ويروح يقولها للأسرة يكون له مردود إيجابي، موضحة أنه يتم إعداد الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات للتعامل مع الأطفال داخل الحضانات بصورة جيدة، وأيضا يتم د الكشف المبكر عن صعوبات التعلم الذى لا تستطيع بعض الأسر اكتشافه، مع توفير بيئة مناسبة للطفل حسب المنطقة، وهناك مركز فى حى الاسمرار غيروا شكل المنطقة ويحدث التغيير فى شهور وليست سنين حيث ظهرت مواهب كثيرة فى طريقة حديثهم ووعيهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحضانات التابعة لبرنامج تكافل تستهدف من سن يوم حتى 4 سنوات، متابعة: هناك برنامج قومى لتنمية الطفولة ولدينا مليون طفل فى الحضانات ولكن يجب التوسع فى الحضانات ليكون لدينا 8 مليون طفل فهناك تأخر فى برنامج تنمية الطفولة، متابع: لدينا 1200 حضانة فقط، مشددة على أنه تم إعداد برامج تدريبية وحقائب لتنمية قدرات الاخصائيات داخل الحضانات واعتماده من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما أن هناك توفق من خلال برنامج بين رجال الدين حتى لا يتم تطعيم الأطفال بأفكار متطرفة وهدامة.