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مصرى بالكويت يدلى بصوته على كرسى متحرك رغم مرضه الشديد حبا لوطنه.. فيديو

السبت، 02 ديسمبر 2023 12:14 م
مصرى بالكويت يدلى بصوته على كرسى متحرك رغم مرضه الشديد حبا لوطنه.. فيديو مصرى بالكويت يدلى بصوته على كرسى متحرك
كتب محمود راغب

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حرص أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث حضر إلى مقر التصويت رغم ظروف مرضه الشديد على كرسى متحرك وأجهزة طبية .
 
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.






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