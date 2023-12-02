اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 11:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرية بالبحرين باكية بعد الإدلاء بصوتها: شاركوا أنتم عايشين فى جنة

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:24 ص
مصرية بالبحرين باكية بعد الإدلاء بصوتها: شاركوا أنتم عايشين فى جنة سيدة مصرية بالبحرين
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لم تستطع سيدة مصرية مقيمة بالبحرين أن تحبس دموعها بعد الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية فى ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

وقالت السيدة المصرية باكية: "أنا مصرية واتحرمت من مصر ووحشتنى أنتوا فى نعمة مش حاسين بيها أنا هاجرت إلى البحرين منذ عام 1967". 

وبعثت برسالة لجموع المصريين بالخارج والداخل قائلة: "مصر حببتى وربنا يحميها انتوا عايشين فى جنة انزلوا وشاركوا". 

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحدًا خلف دولتهم.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة