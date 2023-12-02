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طائرات الاحتلال تقصف حى الشيخ رضوان وعددا من الأحياء فى مدينة غزة

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:29 ص
طائرات الاحتلال تقصف حى الشيخ رضوان وعددا من الأحياء فى مدينة غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف حى الشيخ رضوان وعددا من الأحياء فى مدينة غزة. 

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التى لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضى، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلى متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضى، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، فى حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة -التى استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين فى غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.







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