اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 05:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى حول غزة الاثنين القادم

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:00 ص
الإمارات تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى حول غزة الاثنين القادم الإمارات - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا زكى نسيبة أن أبو ظبي طلبت عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى حول الوضع في قطاع غزة يوم الاثنين 4 ديسمبر.

وقالت نسيبة: "تطلب الإمارات بانتظام عقد جلسات لتسليط الضوء على الوضع وإبقاء المجلس يركز على هذه الأزمة. على سبيل المثال، طلبنا للتو إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن يوم الاثنين حول استئناف الأعمال القتالية".

وأضافت "نحن نعتقد أن حياة سكان غزة على المحك، وأنهم يعتمدون على شريان الحياة الممثل بالمساعدات الإنسانية الواردة، ومن الواضح أن 200 شاحنة يوميا ليست كافية، كما أن عدد المعابر [التي تمر عبرها المساعدات الإنسانية] ليس كافيا، لذلك نريد تقديم مشروع قرار. لقد قمنا بتوزيعه على أعضاء مجلس الأمن ونقوم بجمع التعليقات والردود عليها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس مقتل نحو 200 فلسطينى من سكان القطاع في القصف الإسرائيلى الذى استؤنف الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.







الامارات

لانا زكى نسيبة

الامم المتحده

مجلس الامن

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة