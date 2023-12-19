النوم المتقطع فى البرد.. 8 خطوات تساعد على مواجهة المشكلة

اضطرابات النوم كثيرة ومتعددة، فهناك اضطرابات تتعلق بقلة عدد ساعات النوم، وأخرى تتعلق بالنوم الزائد أو المفرط، أو النوم خلال النهار والذى يعد اضطرابا شائعا، وكذلك النوم المتقطع والاستيقاظ لأكثر من مرة، فضلا عن الكوابيس والأحلام المزعجة التى تعد أيضا أحد أهم الاضطرابات، وكلها مشكلات تؤثر على الصحة النفسية والمزاجية والصحة العامة للإنسان، فالنوم الكافي هو الذي يضمن النمو السليم وانضباط الهرمونات، وفقا لتقرير نشر فى موقع moody month
وخلال فصل الشتاء يعاني البعض إما من النوم الزائد، وعدم التحكم في القدرة على الرغبة في النوم، أو على النقيض، أو قد يعاني من اضطرابات واستيقاظ دائم اثناء النوم، كل هذه المشكلات قد تتعلق بالطقس وبرودته، ولكن كيف يمكن ان نواجه هذه المشكلة؟
يقدم التقرير نصائح تضمن لك نوما صحيا طويلا ومتواصلا كالتالى:
ـ لا تمارس رياضتك اذا كنت من ممارسي الرياضة قبل النوم مباشرة.
- اهتم بتناول الطعام الخفيف على المعدة الذي لا يسبب لك أيه مشكلات معوية او اضطرابات أو الغازات أو التقلصات.
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- اجعل هدفك اليومي ان تنام مبكرا.
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- لا تنام اكثر من ثمان ساعات او اقل من خمسة ساعات.
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- ثبت ميعاد نومك في كل ليلة ولا تحيد عنه ابدا.
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- قم بتهوية غرفتك التي سوف تنام بها قبل نومك بعدة ساعات واجعل هواءها نظيفا عند النوم.
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- لا تتناول الشوكولاتة في المساء وكذلك ايه نوعيات من المشروبات تحتوي على الكافيين.
- ابتعد عن اي جهاز الكتروني كالموبيل واللاب توب قبل النوم بساعتين.
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