النوم المتقطع فى البرد.. 8 خطوات تساعد على مواجهة المشكلة

كتبت مروة محمود الياس

اضطرابات النوم كثيرة ومتعددة، فهناك اضطرابات تتعلق بقلة عدد ساعات النوم، وأخرى تتعلق بالنوم الزائد أو المفرط، أو النوم خلال النهار والذى يعد اضطرابا شائعا، وكذلك النوم المتقطع والاستيقاظ لأكثر من مرة، فضلا عن الكوابيس والأحلام المزعجة التى تعد أيضا أحد أهم الاضطرابات، وكلها مشكلات تؤثر على الصحة النفسية والمزاجية والصحة العامة للإنسان، فالنوم الكافي هو الذي يضمن النمو السليم وانضباط الهرمونات، وفقا لتقرير نشر فى موقع moody month

وخلال فصل الشتاء يعاني البعض إما من النوم الزائد، وعدم التحكم في القدرة على الرغبة في النوم، أو على النقيض، أو قد يعاني من اضطرابات واستيقاظ دائم اثناء النوم، كل هذه المشكلات قد تتعلق بالطقس وبرودته، ولكن كيف يمكن ان نواجه هذه المشكلة؟

يقدم التقرير نصائح تضمن لك نوما صحيا طويلا ومتواصلا كالتالى:

ـ لا تمارس رياضتك اذا كنت من ممارسي الرياضة قبل النوم مباشرة.

